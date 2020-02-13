Путин встретился с рабочей группой по Конституции. Итоги

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 13 февраля, встретился с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В мероприятии поучаствовали представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели.

«Понимаю, что вопросов очень много, я не буду отвлекать вас какими-то общими фразами. У нас с вами сегодня чисто рабочая встреча», — сказал Путин.

Индексация социальных пособий и заработной платы

Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков предложил в статью 75 Конституции, где говорится об индексации социальных пособий, добавить индексацию заработной платы. По его словам, это действительно волнует миллионы россиян.

«Да, справедливо, я согласен», — ответил Владимир Путин.

Закрепление роли науки

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон страны Талия Хабриева напомнила, что Россия — одна из мировых научных держав. По ее словам, в статьях 71 и 72 Конституции необходимо закрепить приоритеты научно-технологического развития страны, а в 114-й статье наделить кабмин полномочием государственной поддержки науки и новых технологий.

«Что касается роли науки, согласен, если мы найдем там какие-то формулировки, которые подходят для Конституции, они будут уместны, безусловно», — сказал президент РФ.

Индексация пенсий

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин отметил, что россияне особо поддержали идею закрепить в Конституции индексацию пенсий. По его словам, в этом вопросе мнения юристов расходятся — одни заявили, если в Конституции появится подобная норма, тогда пенсии нужно индексировать всем, в том числе работающим, а другие юристы с этим не согласились.

«Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать», — ответил президент.

Всероссийское голосование

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева отметила, что вопрос общероссийского голосования очень взволновал гражданское общество. По ее словам, процедуру необходимо сделать удобной для всех, чтобы поучаствовал каждый россиянин.

Лидия Михеева предложила подумать об удобстве процедуры для человека и сделать день всероссийского голосования дополнительным выходным.

«Что касается принципов организации всероссийского голосования, я с вами полностью согласен», — добавил Владимир Путин.