Путин считает правильным закрепить в Конституции положение о молодежной политике

Можно прописать в основном законе страны, что молодежная политика — предмет совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с членами рабочей группы. По его словам, закрепить в Конституции положение о молодежной политике — правильная идея.

Проблему молодежной политики подняла председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. По ее словам, в действующей Конституции не упоминают молодежь и молодежную политику. Это одна из главных причин того, что процесс оформления соответствующего законодательства «носит противоречивый характер».

Юлия Оглоблина от лица молодежных общественных объединений страны предложила закрепить в Конституции, что молодежная политика — предмет совместного ведения РФ и субъектов Федерации.