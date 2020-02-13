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18:09   13 Февраля 2020
Россия

Путин считает правильным закрепить в Конституции положение о молодежной политике

Путин считает правильным закрепить в Конституции положение о молодежной политике

Можно прописать в основном законе страны, что молодежная политика — предмет совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с членами рабочей группы. По его словам, закрепить в Конституции положение о молодежной политике — правильная идея. 

Проблему молодежной политики подняла председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. По ее словам, в действующей Конституции не упоминают молодежь и молодежную политику. Это одна из главных причин того, что процесс оформления соответствующего законодательства «носит противоречивый характер».

Юлия Оглоблина от лица молодежных общественных объединений страны предложила закрепить в Конституции, что молодежная политика — предмет совместного ведения РФ и субъектов Федерации.

«Согласен с вами, идея правильная. Поработаем над этим», — ответил Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #конституция #молодежная политика

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