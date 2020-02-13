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18:27   13 Февраля 2020
Россия

Навального встретили в Риге на машине с дипномерами США

Навального встретили в Риге на машине с дипномерами США

Блогера Алексея Навального встретили в Латвии на машине с дипломатическими номерами США. В команде «оппозиционера» информацию назвали ложной, однако предоставлять доказательства в опровержение не стали. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает ФАН со ссылкой на расследование НТВ.

Ранее стало известно, что Навальный отправился в Латвию. Блогер не стал афишировать поездку, но разрешил себя заснять в аэропорту Шереметьево. Ряд СМИ предположили, что он планирует встретиться с сотрудником признанного иноагентом ФБК Никитой Кулаченковым, который объявлен в международный розыск и скрывается в Прибалтике.

Как сообщили очевидцы, летевшие с Навальным одним рейсом, в аэропорту блогера встретили неизвестные и проводили до авто. Это была машина марки Chevrolet Tahoe с дипломатическими номерами США.

«Попробуйте себе представить, что в России приехавшего американского оппозиционера встретили, условно, на машине с номерами федеральной службы безопасности. Через сколько СНН потребовал бы ему электрический стул?» — прокомментировал новость Армен Гаспарян.

Скорее всего, блогер из-за проблем в ФБК и многочисленных ударов по репутации пытается продемонстрировать широкому кругу оппозиции, что по-прежнему пользуется протекцией США. Он также старается любыми способами привлечь новых союзников и вернуть утерянных. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #навальный #общество

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