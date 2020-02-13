Ленд-лиз приблизил победу СССР на два года

Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны историки продолжают спорить о роли союзнических стран, которые помогли СССР победить гитлеровскую Германию. 13 февраля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» говорили о ленд-лизе – американской программе военной и материальной помощи Советскому Союзу. Стала ли помощь США решающим фактором в победе СССР над фашизмом выяснил корреспондент ИА «Политика Сегодня».

В рамках госпрограммы ленд-лиз (в буквальном переводе lend-lease – давать взаймы, в аренду) Соединенные Штаты поставляли своим союзникам, в том числе СССР, продовольствие, вооружение, военную технику, аммуницию, лекарства и стратегическое сырье в ходе войны. Договор обязывал Москву вернуть долг Вашингтону после победы, расплатившись имуществом, которое уцелело и было пригодно для гражданского использования.

Первую оценку роли ленд-лиза дали еще в 1948 году — председатель Госплана Николай Вознесенский в своей книге сравнил поставки из США с промышленным производством в СССР на момент войны. Доля американской помощи составила «всего лишь 4 процента», однако, каким образом эта цифра была высчитана, Вознесенский не уточнил.

Кандидат исторических наук Евгений Гурьев на круглом столе заявил, что позиция «СССР не могли бы выиграть войну без ленд-лиза» — неправильная. У Советского Союза были все возможности для того, чтобы противостоять нацизму.

«Приведу для примера некоторые цифры. На 1 декабря 1941 года, после всех катастрофических неудач советской армии и потере огромного количества техники, СССР имеет 6347 танков, а к весне 1942 года – 8857 танков. И это еще, попрошу отметить, не работают в полную силу ни УралВагонЗавод, ни Омский завод транспортного машиностроения, все находилось в состоянии перестройки под военное производство. И это в три раза больше, чем было танков у Германии на Восточном фронте», — отметил историк.

Ленд-лиз помог приблизить победу, но нельзя говорить об абсолютной неготовности СССР противостоять угрозе. В конце концов, основной помощью со стороны США было не вооружение и техника, а еда и медикаменты. В первый период войны Советский Союз потерял почти все свои запасы продовольствия, заметил исследователь и историк Андрей Рябков.

«Поставки продовольствия по ленд-лизу внесли основной вклад в победу. Советские люди были относительно сыты за счет того, что к ним поступала ленд-лизовская еда. <…> У бойцов поднимался боевой дух, они становились энергичнее», — сказал Рябков.

Важной частью поставок по ленд-лизу был пенициллин. Антибиотик изобрели в Великобритании еще до Второй мировой войны, а в СССР он появился намного позже. Поэтому подавляющее большинство тяжело раненых в советских госпиталях возвращали к жизни с помощью этого лекарства. Поставки пенициллина также входили в программу ленд-лиза.

Упомянули историки и американские истребители «Аэрокобра», которые поставляли по ленд-лизу. Советские летчики не любили эти машины, потому что они слишком чувствительно реагировали не управление. Пилоты часто из-за собственной ошибки «сваливались в штопор» и погибали.

Самым коротким, но и самым опасным маршрутом для доставки стратегических грузов был морской путь от восточного побережья США в СССР. Гурьев сообщил, что Северный флот, при всех его героических свершениях, был слишком мал и не имел опыта подобных операций. Поэтому важную роль сыграла поддержка Королевского военно-морского флота на этом направлении. Около трех тысяч британских моряков погибли, охраняя следующие в Мурманск конвои от ударов немецких подлодок и налетов Люфтваффе.

«У британцев этот опыт шел еще с Первой мировой войны. Не надо забывать, что основную тяжесть сопровождения северных конвоев несли именно корабли британского ВМФ. Это отрицать просто глупо», — добавил историк.

После окончания войны, США призвали страны, которым они оказывали помощь, вернуть уцелевшую технику и погасить долг за предоставленные ресурсы. Многие эксперты считают, что Штаты запросили слишком большую цену за свою помощь. Об этом участникам напомнил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев, выступая в роли модератора дискуссии. Однако, историки привели официальные цифры и сошлись во мнении, что ленд-лиз был очень «щедрым подарком» со стороны США.

Объем всех американских поставок по ленд-лизу оценивался в 11 миллиардов долларов. После окончания войны США запросили около 1,3 миллиарда долларов за уцелевшую технику и оборудование. После долгих переговоров в 1951 году Москва выплатила Вашингтону около 300 миллионов долларов.

В 1972 году стороны заключили соглашение о порядке погашения долгов по ленд-лизу – Советы должны были выплатить всего 722 миллиона долларов помощь в военные годы. После трех платежей на сумму 48 миллионов долларов Москва взяла паузу на фоне обострения холодной войны. Часть долга погасила Россия, как правопреемница распавшегося СССР.

Подводя итог, кандидат исторических наук Константин Плоткин заключил, что ленд-лиз оказал огромную помощь советскому народу в войне. По мнению специалиста, некорректно утверждать, что СССР мог проиграть без помощи США, но если бы не поставляемые с Запада ресурсы, то война могла длиться не четыре года, а более шести лет.