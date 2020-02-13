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Ленд-лиз приблизил победу СССР на два года

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19:01   13 Февраля 2020
Россия

Ленд-лиз приблизил победу СССР на два года

Ленд-лиз приблизил победу СССР на два года

Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны историки продолжают спорить о роли союзнических стран, которые помогли СССР победить гитлеровскую Германию. 13 февраля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» говорили о ленд-лизе – американской программе военной и материальной помощи Советскому Союзу. Стала ли помощь США решающим фактором в победе СССР над фашизмом выяснил корреспондент ИА «Политика Сегодня».

В рамках госпрограммы ленд-лиз (в буквальном переводе lend-lease – давать взаймы, в аренду) Соединенные Штаты поставляли своим союзникам, в том числе СССР, продовольствие, вооружение, военную технику, аммуницию, лекарства и стратегическое сырье в ходе войны. Договор обязывал Москву вернуть долг Вашингтону после победы, расплатившись имуществом, которое уцелело и было пригодно для гражданского использования.

Первую оценку роли ленд-лиза дали еще в 1948 году — председатель Госплана Николай Вознесенский в своей книге сравнил поставки из США с промышленным производством в СССР на момент войны. Доля американской помощи составила «всего лишь 4 процента», однако, каким образом эта цифра была высчитана, Вознесенский не уточнил.

Историки обсудили роль ленд-лиза во Второй мировой войне

Кандидат исторических наук Евгений Гурьев на круглом столе заявил, что позиция «СССР не могли бы выиграть войну без ленд-лиза» — неправильная. У Советского Союза были все возможности для того, чтобы противостоять нацизму.

«Приведу для примера некоторые цифры. На 1 декабря 1941 года, после всех катастрофических неудач советской армии и потере огромного количества техники, СССР имеет 6347 танков, а к весне 1942 года – 8857 танков. И это еще, попрошу отметить, не работают в полную силу ни УралВагонЗавод, ни Омский завод транспортного машиностроения, все находилось в состоянии перестройки под военное производство. И это в три раза больше, чем было танков у Германии на Восточном фронте», — отметил историк.     

Ленд-лиз помог приблизить победу, но нельзя говорить об абсолютной неготовности СССР противостоять угрозе. В конце концов, основной помощью со стороны США было не вооружение и техника, а еда и медикаменты. В первый период войны Советский Союз потерял почти все свои запасы продовольствия, заметил исследователь и историк Андрей Рябков.

«Поставки продовольствия по ленд-лизу внесли основной вклад в победу. Советские люди были относительно сыты за счет того, что к ним поступала ленд-лизовская еда. <…> У бойцов поднимался боевой дух, они становились энергичнее», — сказал Рябков.

Важной частью поставок по ленд-лизу был пенициллин. Антибиотик изобрели в Великобритании еще до Второй мировой войны, а в СССР он появился намного позже. Поэтому подавляющее большинство тяжело раненых в советских госпиталях возвращали к жизни с помощью этого лекарства. Поставки пенициллина также входили в программу ленд-лиза.

Упомянули историки и американские истребители «Аэрокобра», которые поставляли по ленд-лизу. Советские летчики не любили эти машины, потому что они слишком чувствительно реагировали не управление. Пилоты часто из-за собственной ошибки «сваливались в штопор» и погибали.

Историки обсудили роль ленд-лиза во Второй мировой войне

Самым коротким, но и самым опасным маршрутом для доставки стратегических грузов был морской путь от восточного побережья США в СССР. Гурьев сообщил, что Северный флот, при всех его героических свершениях, был слишком мал и не имел опыта подобных операций. Поэтому важную роль сыграла поддержка Королевского военно-морского флота на этом направлении. Около трех тысяч британских моряков погибли, охраняя следующие в Мурманск конвои от ударов немецких подлодок и налетов Люфтваффе.

«У британцев этот опыт шел еще с Первой мировой войны. Не надо забывать, что основную тяжесть сопровождения северных конвоев несли именно корабли британского ВМФ. Это отрицать просто глупо», — добавил историк.

После окончания войны, США призвали страны, которым они оказывали помощь, вернуть уцелевшую технику и погасить долг за предоставленные ресурсы. Многие эксперты считают, что Штаты запросили слишком большую цену за свою помощь. Об этом участникам напомнил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев, выступая в роли модератора дискуссии. Однако, историки привели официальные цифры и сошлись во мнении, что ленд-лиз был очень «щедрым подарком» со стороны США.

Объем всех американских поставок по ленд-лизу оценивался в 11 миллиардов долларов. После окончания войны США запросили около 1,3 миллиарда долларов за уцелевшую технику и оборудование. После долгих переговоров в 1951 году Москва выплатила Вашингтону около 300 миллионов долларов.

В 1972 году стороны заключили соглашение о порядке погашения долгов по ленд-лизу – Советы должны были выплатить всего 722 миллиона долларов помощь в военные годы. После трех платежей на сумму 48 миллионов долларов Москва взяла паузу на фоне обострения холодной войны. Часть долга погасила Россия, как правопреемница распавшегося СССР.

Историки обсудили роль ленд-лиза во Второй мировой войне

Подводя итог, кандидат исторических наук Константин Плоткин заключил, что ленд-лиз оказал огромную помощь советскому народу в войне. По мнению специалиста, некорректно утверждать, что СССР мог проиграть без помощи США, но если бы не поставляемые с Запада ресурсы, то война могла длиться не четыре года, а более шести лет.

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Автор: Роман Самойлов
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