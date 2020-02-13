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17:51   13 Февраля 2020
Россия

Петербуржцев интересует литература о любви, отношениях и сексе

Петербуржцев интересует литература о любви, отношениях и сексе

Накануне Дня Святого Валентина электронная библиотека MyBook измерила интерес читателей к литературе о любви. Согласно данным статистики чтения MyBook за 2012–2020 года, книги о любви, отношениях и сексе чаще всего читают в Самарской области, второе место разделили Татарстан и Петербург, а вот Москва на любовной карте РФ заняла только девятое место.

Петербуржцев интересует литература о любви, отношениях и сексе

Литературно-любовная инфографика электронной библиотеки показала, что «Пятьдесят оттенков серого» Эрика Джеймса прочитали более 200 тысяч человек. Однако сразу в пяти регионах лидирует бестселлер «Как хочет женщина» Эмили Нагоски.

Исследование того, как устроена женская сексуальность, которое основывается на научных исследованиях и нейробиологии, чаще всего читают москвичи и петербуржцы, а также жители Тюменской, Ярославской, Рязанской областей.

«В любви надо объясняться на языке того, кого любишь», — фраза из книги «Пять языков любви» Гэри Чепмена.

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Автор: Анатолий Кубарев
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