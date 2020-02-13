Путин поддержал идею поправки об ответственном отношении к животным

Российский лидер Владимир Путин положительно отнесся к идее закрепить в Конституции РФ ответственное обращение с животными и сохранение природного ресурса. Об этом стало известно в четверг, 13 февраля.

Соответствующую инициативу предложил спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков на встрече главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

«Идея хорошая. Надо подумать, как это прописать и где это сделать. Сама по себе идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире вообще и в нашей стране», — сказал Путин.

Ранее Путин одобрил предложение худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова закрепить в конституции запрет на отчуждение территории России.