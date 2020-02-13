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17:14   13 Февраля 2020
Общество

Путин сознательно предложил норму о гражданстве РФ для президента

Путин сознательно предложил норму о гражданстве РФ для президента

Российский лидер Владимир Путин заявил, что сознательно предложил норму о гражданстве РФ для президента, которая ограничит возможность занять президентский пост для экс-граждан бывших советских республик.

Глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская заявила, что предложенная норма об обязательности российского гражданства для соискателей на пост президента ущемит права всех граждан бывшего СССР, которые вернулись в РФ на постоянное проживание​​​. По ее словам, нужно убрать этот элемент дискриминации.

Путин ответил, что думал над этим, потому что появились сомнения по поводу именно граждан бывшего СССР, которых как-то ограничат. Однако речь идет о высших должностных лицах, поэтому нужно удостовериться, что человек, который возглавит РФ, не имеет никаких других интересов.

«Я сознательно все-таки, после определенных раздумий, предложил эту норму», — резюмировал президент РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #гражданство #конституция

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