Путину понравилась идея закрепить запрет на отчуждение территории России

Российский лидер Владимир Путин одобрительно высказался об идее худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова, который предложил закрепить в конституции запрет на отчуждение территории России. Об этом стало известно в четверг, 13 февраля.

Машков во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России отметил, что запрет на отчуждение территории нашей страны следует прописать в основном законе.

«Отдавать нельзя, даже вести переговоры по этому поводу нельзя», — добавил режиссер.

Путин, отвечая на инициативу Машкова, уточнил, что Россия проводит переговоры с ее партнерами по некоторым вопросам. Однако он одобрил идею и предложил юристам сформулировать ее должным образом.