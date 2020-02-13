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17:19   13 Февраля 2020
Россия

Путину понравилась идея закрепить запрет на отчуждение территории России

Путину понравилась идея закрепить запрет на отчуждение территории России

Российский лидер Владимир Путин одобрительно высказался об идее худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова, который предложил закрепить в конституции запрет на отчуждение территории России. Об этом стало известно в четверг, 13 февраля. 

Машков во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России отметил, что запрет на отчуждение территории нашей страны следует прописать в основном законе.

«Отдавать нельзя, даже вести переговоры по этому поводу нельзя», — добавил режиссер. 

Путин, отвечая на инициативу Машкова, уточнил, что Россия проводит переговоры с ее партнерами по некоторым вопросам. Однако он одобрил идею и предложил юристам сформулировать ее должным образом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #конституция #машков

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