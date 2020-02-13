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16:57   13 Февраля 2020
Россия

Путин предложил закрепить в Конституции положение об индексации пенсий

Путин предложил закрепить в Конституции положение об индексации пенсий

Конституцию надо обязательно дополнить положением об индексации пенсий. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы. По его словам, нельзя оставлять лазейки, которые позволят не индексировать пенсии.

«Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать», — сказал президент РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #пенсии #общество #конституция

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