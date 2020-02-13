Путин предложил закрепить в Конституции положение об индексации пенсий
Конституцию надо обязательно дополнить положением об индексации пенсий. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы. По его словам, нельзя оставлять лазейки, которые позволят не индексировать пенсии.
«Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать», — сказал президент РФ.
«Депутаты поддержат предложение Президента. Мы видим, большое количество поправок поступает. Дополнительное время позволит более качественно проработать предложения», - заявил Вячеслав Володин, комментируя предложение по продлению срока внесения поправок в Конституцию pic.twitter.com/dmBBmxJOqs— Государственная Дума (@dumagovru) February 13, 2020