Путин предложил закрепить в Конституции положение об индексации пенсий

Конституцию надо обязательно дополнить положением об индексации пенсий. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы. По его словам, нельзя оставлять лазейки, которые позволят не индексировать пенсии.

«Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать», — сказал президент РФ.