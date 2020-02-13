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16:38   13 Февраля 2020
Россия

Путин не исключил закрепления роли науки в Конституции

Путин не исключил закрепления роли науки в Конституции

Необходимо найти уместные формулировки. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с рабочей группой. По его словам, положение о роли науки и создание конституционно-правового фундамента для ее развития допустимо в Конституции.

«Что касается роли науки, согласен, если мы найдем какие-то формулировки, которые подходят для основного закона, они будут уместны, безусловно», — сказал президент РФ.

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева предложила закрепить приоритеты научно-технологического развития в 71,72 статьях Конституции, а в 114 статье наделить кабмин полномочием господдержки. По ее словам, нацеленность на развитие науки закрепляли в предыдущих Конституциях, поэтому это необходимо и сейчас, когда технологии не только рождают новую реальность, но и создают будущее.

«Я думаю, правильно создать конституционно-правовой фундамент для развития науки», — резюмировала Хабриева.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #наука #общество #конституция

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