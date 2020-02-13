Пушков раскритиковал посла Польши за слова о роли СССР во Второй мировой

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР в победе над фашизмом. Соответствующую запись он разместил у себя в Twitter в четверг, 13 февраля.

Пушков предположил, что в Варшаве задались целью создать новую историю Второй мировой войны.

«Только больное неизлечимой русофобией сознание могло породить такой безумный идеологический фантазм», — написал Пушков в соцсети.

Ранее газета Märkische Oderzeitung опубликовала статью Пшилебского под названием «Война началась не в 1941-м». В ней посол заявил, что Советский Союз напал на Польшу в 1939 году, сделав невозможным сопротивление нацисткой Германии.

Дипломат также отметил, что Москва должна «наконец признать», что начало Второй мировой было в 1939 году, а не в 1941 году. По его мнению, решающий вклад в окончание войны внесли западные союзники, а не Советский Союз.