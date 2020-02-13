Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путину понравилась идея закрепить запрет на отчуждение территории России

Путину понравилась идея закрепить запрет на отчуждение территории России

 Путин сознательно предложил норму о гражданстве РФ для президента

Путин сознательно предложил норму о гражданстве РФ для президента
Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

 Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом
Британский министр финансов подал в отставку

Британский министр финансов подал в отставку

 Навальный решил заработать на поддержке американского коммуниста Сандерса

Навальный решил заработать на поддержке американского коммуниста Сандерса
Путину понравилась идея закрепить запрет на отчуждение территории России

Путину понравилась идея закрепить запрет на отчуждение территории России

 Путин сознательно предложил норму о гражданстве РФ для президента

Путин сознательно предложил норму о гражданстве РФ для президента
Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

 Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом
Британский министр финансов подал в отставку

Британский министр финансов подал в отставку

 Навальный решил заработать на поддержке американского коммуниста Сандерса

Навальный решил заработать на поддержке американского коммуниста Сандерса
16:48   13 Февраля 2020
Россия

Пушков раскритиковал посла Польши за слова о роли СССР во Второй мировой

Пушков раскритиковал посла Польши за слова о роли СССР во Второй мировой

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР в победе над фашизмом. Соответствующую запись он разместил у себя в Twitter в четверг, 13 февраля. 

Пушков предположил, что в Варшаве задались целью создать новую историю Второй мировой войны. 

«Только больное неизлечимой русофобией сознание могло породить такой безумный идеологический фантазм», — написал Пушков в соцсети.

Ранее газета Märkische Oderzeitung опубликовала статью Пшилебского под названием «Война началась не в 1941-м». В ней посол заявил, что Советский Союз напал на Польшу в 1939 году, сделав невозможным сопротивление нацисткой Германии.

Дипломат также отметил, что Москва должна «наконец признать», что начало Второй мировой было в 1939 году, а не в 1941 году. По его мнению, решающий вклад в окончание войны внесли западные союзники, а не Советский Союз. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пушков #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...