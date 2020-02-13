Путин анонсировал голосование по поправкам в Конституцию в будний день, он станет выходным

Президент России Владимир Путин анонсировал голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который сделают выходным. Об этом он сообщил в ходе общения с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в главный документ России.

Глава государства предложил провести голосование по той же модели, что президентские выборы в 2018 году. По его словам, процедура может пройти в рамках всероссийского дня голосования.

«Если сделать это на основе закона о выборах президента, мне кажется, что все принципы демократического проведения процедуры подобного рода будут соблюдены», — уверен глава государства.

По словам Владимира Путина, закон о поправках вступит в силу только после того, как состоится всероссийское голосование. Фактически россияне сами станут авторами Конституции, говорит президент.

Ранее Путин назвал серьезным вызовом поступление более 500 проектов поправок, которые рассматривают члены рабочей группы. По мнению главы государства, важно выверить каждое слово, и запятую, но не растерять то, что уже сейчас закреплено в главном законе РФ.