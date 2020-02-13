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16:24   13 Февраля 2020
Россия

Проектные работы по объектам после паводка в Приангарье подготовят до 1 мая

Проектные работы по объектам после паводка в Приангарье подготовят до 1 мая

Все проектные работы по объектам, которые пострадали от паводков в Иркутской области, завершат до 1 мая. Об этом сообщил представитель пресс-службы правительства Приангарья.

Первое заседание штаба по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области состоялось в четверг, 13 февраля, в региональном правительстве. Штаб стал основной площадкой, где еженедельно рассмотрят актуальные вопросы, которые связаны с восстановлением жилья и социальных объектов в районах, пострадавших от паводка.

Уже разработали план-график реализации проектирования, капитального ремонта, реконструкции или строительства жилья и объектов инфраструктуры, которые пострадали или разрушились в результате наводнения.

«Проектные работы по всем объектам должны быть завершены до 1 мая», — резюмировали в правительстве Приангарья.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #паводок #общество #приангарье

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