Проектные работы по объектам после паводка в Приангарье подготовят до 1 мая
Все проектные работы по объектам, которые пострадали от паводков в Иркутской области, завершат до 1 мая. Об этом сообщил представитель пресс-службы правительства Приангарья.
Первое заседание штаба по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области состоялось в четверг, 13 февраля, в региональном правительстве. Штаб стал основной площадкой, где еженедельно рассмотрят актуальные вопросы, которые связаны с восстановлением жилья и социальных объектов в районах, пострадавших от паводка.
Уже разработали план-график реализации проектирования, капитального ремонта, реконструкции или строительства жилья и объектов инфраструктуры, которые пострадали или разрушились в результате наводнения.
«Проектные работы по всем объектам должны быть завершены до 1 мая», — резюмировали в правительстве Приангарья.