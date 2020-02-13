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16:21   13 Февраля 2020
Россия

Cуд в Москве оштрафовал Facebook вслед за Twitter на четыре миллиона рублей

Cуд в Москве оштрафовал Facebook вслед за Twitter на четыре миллиона рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на четыре миллиона рублей за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей. Об этом стало известно в четверг, 13 февраля. 

Отмечается, что американскую компанию признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП. 

«Назначить штраф в размере четырех миллионов рублей», — огласила решение судья Александра Михалева.

Cудья рассматривала иск без представителей Facebook и Роскомнадзора, изучив письменные материалы дела. 

В этот же день по аналогичному протоколу был оштрафован Twitter. Сумма штрафа одна и та же — четыре миллиона рублей. 

Ранее директор детективного агентства и спикер по кибератакам Владимир Головин назвал Facebook «на сто процентов небезопасной сетью». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #twitter #общество #facebook

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