Cуд в Москве оштрафовал Facebook вслед за Twitter на четыре миллиона рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на четыре миллиона рублей за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей. Об этом стало известно в четверг, 13 февраля.

Отмечается, что американскую компанию признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП.

«Назначить штраф в размере четырех миллионов рублей», — огласила решение судья Александра Михалева.

Cудья рассматривала иск без представителей Facebook и Роскомнадзора, изучив письменные материалы дела.

В этот же день по аналогичному протоколу был оштрафован Twitter. Сумма штрафа одна и та же — четыре миллиона рублей.

Ранее директор детективного агентства и спикер по кибератакам Владимир Головин назвал Facebook «на сто процентов небезопасной сетью».