Косачев предложил проводить мероприятия по линии ООН в нейтральных странах

Мероприятия по линии ООН в связи с визовыми проблемами со стороны США в перспективе можно проводить в нейтральных странах. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил лава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Из-за визовых проблем с США было бы лучше на будущее мероприятия по линии ООН организовывать в нейтральных странах», — предложил Константин Косачев.

Ранее американские власти не предоставили политику визу для участия в ГА ООН. Хотя Константину Косачеву сделали годовую визу организации, но после попадания в санкционные списки политику необходимо запрашивать разовую визу США.

Косачев в комментарии РИА Новости также напомнил, что пятый саммит спикеров по линии МПС в августе 2020 года по предложению, в том числе российской делегации, организуют в Вене, а не в Нью-Йорке.