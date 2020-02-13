Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вызовом поступление более 500 поправок в Конституцию России. Об этом он сказал в ходе общения с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в главный документ страны.

Путин отметил, что члены рабочей группы приступили к работе, и люди активно стали реагировать. Глава государства отметил, что количество проектов поправок в количестве около пяти сотен является серьезным вызовом. Также президент заявил, что важно выверить каждую букву, слово и запятую.

«Важно при этом не выхолостить то, что было создано большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня», — заявил глава государства.

Путин заявил, что раньше некоторые вещи нельзя было закрепить в федеральных законах и Конституции, например, не было интернета, да и сама страна не находилась в таком состоянии, как сейчас.