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15:51   13 Февраля 2020
Россия

Путин назвал серьезным вызовом поступление более 500 поправок в Конституцию

Путин назвал серьезным вызовом поступление более 500 поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вызовом поступление более 500 поправок в Конституцию России. Об этом он сказал в ходе общения с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в главный документ страны. 

Путин отметил, что члены рабочей группы приступили к работе, и люди активно стали реагировать. Глава государства отметил, что количество проектов поправок в количестве около пяти сотен является серьезным вызовом. Также президент заявил, что важно выверить каждую букву, слово и запятую.

«Важно при этом не выхолостить то, что было создано большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня», — заявил глава государства. 

Путин заявил, что раньше некоторые вещи нельзя было закрепить в федеральных законах и Конституции, например, не было интернета, да и сама страна не находилась в таком состоянии, как сейчас.

«В то время власти не могли обеспечить населению и социальные гарантии, так как экономика была в сложном состоянии», — подытожил Владимир Путин. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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