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15:55   13 Февраля 2020
Россия

«Газпром» и КНР приостановили переговоры по «Силе Сибири-2» из-за коронавируса

«Газпром» и КНР приостановили переговоры по «Силе Сибири-2» из-за коронавируса

«Газпром» приостановил переговоры с Китаем по «Силе Сибири-2» и поставкам с Дальнего Востока в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. 

По словам Бурмистровой, переговоры по первому проекту «Силы Сибири» велись 10–15 лет. Тем не менее, обсуждение западного маршрута и возможных поставок с Дальнего Востока России продолжается. 

«На сегодняшний день, конечно, эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством по решению проблемы коронавируса», — сказала она.

В 2015 году «Газпром» и CNPC подписали договор о поставках газа в КНР по западному маршруту «Сила Сибири-2». В рамках проекта предусматривается строительство новой трубопроводной системы от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #газпром #общество #сила сибири

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