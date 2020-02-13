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15:44   13 Февраля 2020
Весь мир

Британский министр финансов подал в отставку

Британский министр финансов подал в отставку

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку в рамках перестановок в британском кабмине. Об этом сообщил официальный представитель министерства финансов Британии. 

«Да, Джавид подал в отставку с поста министров финансов», — сказал он.

Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака. В четверг, 13 февраля, британский премьер Борис Джонсон проводит перестановки в кабмине, поэтому новый состав правительства соберется на заседание в пятницу, 14 февраля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #министр финансов #отставка #саджид джавид

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