Британский министр финансов подал в отставку

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку в рамках перестановок в британском кабмине. Об этом сообщил официальный представитель министерства финансов Британии.

Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака. В четверг, 13 февраля, британский премьер Борис Джонсон проводит перестановки в кабмине, поэтому новый состав правительства соберется на заседание в пятницу, 14 февраля.

???????? OFFICIAL: @RishiSunak has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury ???????? pic.twitter.com/CmplWc5J1K