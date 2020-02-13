Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина одобрила кредитные каникулы для российских призывников срочной службы. Об этом она сообщила на встрече с руководством российских банков.

Набиуллина напомнила, что в 2019 году работали ипотечные каникулы для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. По данным главы регулятора, каникулами воспользовались порядка 15 тысяч человек: восьми тысячам заявку одобрили, четырем тысячам человек отказано. Часть заявлений находятся на рассмотрении, отметила она.

По словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас ЦБ РФ хочет расширить механизм, объявив ипотечные каникулы для тех, кто является призывником российской армии и проходит срочную службу.

«Мы также считаем правильным распространить это не только на ипотеку, но и на все потребительские кредиты свыше одного года, которые есть у заемщика», — пояснила глава ведомства.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться.