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15:28   13 Февраля 2020
Россия

BMW отозвал более полутора тысяч машин в РФ

BMW отозвал более полутора тысяч машин в РФ

Официальный представитель BMW в РФ ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отозвал 1652 автомобиля в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности водителя. Об этом сообщил представитель Росстандарта. 

По его словам, отзыву подлежат автомобили BMW 3 серии (серия E46), которые реализовали с января 1998 года по декабрь 2000 года​​​. Причина — некоторые автомобили оснастили надувной подушкой безопасности водителя одноступенчатым газогенератором типа "NADI".

«Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться», — резюмировали в Росстандарте.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #bmw #общество #подушка безопасности

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