BMW отозвал более полутора тысяч машин в РФ
Официальный представитель BMW в РФ ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отозвал 1652 автомобиля в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности водителя. Об этом сообщил представитель Росстандарта.
По его словам, отзыву подлежат автомобили BMW 3 серии (серия E46), которые реализовали с января 1998 года по декабрь 2000 года. Причина — некоторые автомобили оснастили надувной подушкой безопасности водителя одноступенчатым газогенератором типа "NADI".
«Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться», — резюмировали в Росстандарте.
Почему водители не спешат менять "взрывные" подушки безопасности в своих авто в рамках отзывных компаний - рассказывает начальник Управления госнадзора Росстандарта Александр Кузьмин https://t.co/xwAL0vHfLZ— Росстандарт (@Rosstandard) February 13, 2020