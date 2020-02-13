BMW отозвал более полутора тысяч машин в РФ

Официальный представитель BMW в РФ ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отозвал 1652 автомобиля в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности водителя. Об этом сообщил представитель Росстандарта.

По его словам, отзыву подлежат автомобили BMW 3 серии (серия E46), которые реализовали с января 1998 года по декабрь 2000 года​​​. Причина — некоторые автомобили оснастили надувной подушкой безопасности водителя одноступенчатым газогенератором типа "NADI".

«Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться», — резюмировали в Росстандарте.