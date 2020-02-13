Навальный решил заработать на поддержке американского коммуниста Сандерса

Американская политика порадовала блогера Алексея Навального утром 12 февраля. На выборах в американском штате Нью-Гэмпшир одержал победу на президентских праймериз Демпартии политик социалистических взглядов Берни Сандерс. Об этом Навальный с радостью написал в Twitter и признался, что болел за американца. Это показалось слегка странным политологу и профессору НИУ ВШЭ Олегу Матвейчеву, поскольку господин Сандерс – коммунист.

Так приятно проснуться и узнать, что Берни выиграл! Я болел за него. — Alexey Navalny (@navalny) February 12, 2020

«Вообще, Сандерс – социалист-марксист. В значительной степени практически коммунист. Сандерс никого отношения к либерально-демократической идеологии не имеет», — заметил Матвейчев в комментарии «Политике Сегодня».

Однако массовой популярности идеи коммунизма в США не снискали. Кандидаты левых взглядов набирали на президентских выборах меньше процента голосов. Вероятно, поэтому Сандерс и примкнул к Демпартии, потому как с республиканцами ему совсем не по пути.

Что касается Навального, то его интерес к праймериз демократов Матвейчев объясняет желанием заработать на политической борьбе в США.

«Республиканская партия им денег не платит. Он [Навальный] всю жизнь работал на демократов и всю жизнь, и во время демократической партии, получал перечисления. Республиканцы считают, что нечего платить дармоедам и грантоедам! Поэтому он [Навальный] готов поддерживать любого демократа. Даже коммуниста, по сути», — считает политолог.

Поддержав Сандерса блогер попытался переключить внимание подписчиков на российскую выборную систему. Матвейчеву находит поиск аналогий некорректным, поскольку российская и американская система имеют много структурных различий: в том числе и в прозрачности процедуры голосования. В России, например, повсеместно допускаются на президентские выборы международные наблюдатели, в то время как в США допускают иностранцев только в четыре штата из пятидесяти. Поскольку международное присутствие расценивается как попытка влияния на ход голосования.

«Более того, американские президентские выборы, вообще, не являются прямыми. Народ не выбирает президента, его выбирают выборщики. То есть это менее демократично, чем у нас. На американских выборах запрещены американские наблюдатели. В американский выборах гораздо больше законодательных дыр и просторов для манипуляции очень много. И мы видим, как огромное количество людей кочуют из штата в штат, голосуют по два раза. Возятся на автобусах», — сетует Матвейчев.

Политолог убежден, что американские выборы во многом проигрывают российским.

«У нас одна из самых лучших выборных систем. У нас, кстати, существует централизованная система подсчета голосов, которую легче контролировать в отличие от американской, где голосование происходит по штатам. Где существует 50 разных систем. Где черт ногу сломит! Где постоянно происходят скандалы. Со всевозможными фальсификациями», — добавил Матвейчев.

К тому же, только в 20-ти из 50-ти американских штатах проходят реальные выборы. Поскольку каждый из штатов уже имеет привязку к одной из двух основных американских партий: либо к республиканцам, либо к демократам, заключил Матвейчев.