Ространснадзору расширят полномочия по проверкам международных автобусов
Ространснадзору расширят полномочия по проверкам международных автобусов, соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы. Автором документа является правительство РФ.
Согласно законопроекту, Ространснадзор сможет проводить проведение проверок международных автобусов на автостанциях, автовокзалах, а также в других местах в границах населенных пунктов в случаях, если стало известно о незаконных посадках пассажиров. Сейчас этот контроль ведется лишь на передвижных и стационарных КПП, из-за чего полный контроль невозможен.
Авторы законопроекта предлагают узаконить расширенные проверки Ространснадзора, прописав, что проверки могут проводиться на автостанциях, остановках и в иных местах в границах населенных пунктов.
«Посадка в автобусы должна осуществляться только на автовокзалах, где пассажиры проходят проверку и досмотр», — указывают создатели документа.