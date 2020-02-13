Ространснадзору расширят полномочия по проверкам международных автобусов, соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы. Автором документа является правительство РФ.

Согласно законопроекту, Ространснадзор сможет проводить проведение проверок международных автобусов на автостанциях, автовокзалах, а также в других местах в границах населенных пунктов в случаях, если стало известно о незаконных посадках пассажиров. Сейчас этот контроль ведется лишь на передвижных и стационарных КПП, из-за чего полный контроль невозможен.

Авторы законопроекта предлагают узаконить расширенные проверки Ространснадзора, прописав, что проверки могут проводиться на автостанциях, остановках и в иных местах в границах населенных пунктов.