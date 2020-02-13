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15:06   13 Февраля 2020
Россия

Ространснадзору расширят полномочия по проверкам международных автобусов

Ространснадзору расширят полномочия по проверкам международных автобусов

Ространснадзору расширят полномочия по проверкам международных автобусов, соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы. Автором документа является правительство РФ.

Согласно законопроекту, Ространснадзор сможет проводить проведение проверок международных автобусов на автостанциях, автовокзалах, а также в других местах в границах населенных пунктов в случаях, если стало известно о незаконных посадках пассажиров. Сейчас этот контроль ведется лишь на передвижных и стационарных КПП, из-за чего полный контроль невозможен. 

Авторы законопроекта предлагают узаконить расширенные проверки Ространснадзора, прописав, что проверки могут проводиться на автостанциях, остановках и в иных местах в границах населенных пунктов. 

«Посадка в автобусы должна осуществляться только на автовокзалах, где пассажиры проходят проверку и досмотр», — указывают создатели документа. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #автобус #политика #ространснадзор

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