Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей из-за отказа соцсети перенести серверы с данными пользователей в Россию. Об этом стало известно в четверг, 13 февраля.

Иск против Twitter рассматривался по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от одного до шести миллионов рублей.

Аналогичное административное дело одновременно с Twitter было возбуждено против другой американской соцсети — Facebook.

Ранее Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько призвал наказать Twitter и Facebook за нарушение российского законодательства.