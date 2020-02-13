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Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

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15:01   13 Февраля 2020
Россия

Суд в Москве оштрафовал Twitter на миллионы рублей

Суд в Москве оштрафовал Twitter на миллионы рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей из-за отказа соцсети перенести серверы с данными пользователей в Россию. Об этом стало известно в четверг, 13 февраля. 

Иск против Twitter рассматривался по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от одного до шести миллионов рублей. 

Аналогичное административное дело одновременно с Twitter было возбуждено против другой американской соцсети — Facebook.

Ранее Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько призвал наказать Twitter и Facebook за нарушение российского законодательства. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #политика #twitter #роскомнадзор #общество

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