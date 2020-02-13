Варшава рассчитывает, что в ближайшие дни состоится встреча глав МИД РФ и Польши

Министры иностранных дел Польши и России Яцек Чапутович и Сергей Лавров могут в ближайшее время встретиться для обсуждения организации памятных мероприятий в Катыни и Смоленске.

Об этом в ходе брифинга в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

По словам Спыхальского, для польского президента важно, чтобы памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине катынской трагедии, прошли достойно.

«В разговоре с премьером президент заявил, что ожидает, что правительство Польши предпримет шаги по соответствующей подготовке этих мероприятий, во время которых польское государство достойно почтит жертв катынской трагедии», — отметил он.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил на своей странице в Facebook, что собирается 10 апреля посетить Катынь и Смоленск по случаю 80-й годовщины катынской трагедии и десятой годовщины авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

Напомним, 10 апреля 2010 года авиалайнер Ту-154М, на борту которого находилась польская делегация во главе с Лехом Качиньским, направлявшаяся в Катынь на памятные мероприятия, разбился под Смоленском. В результате катастрофы погибли все, кто находился в самолете – 96 человек. В заключении Международного авиационного комитета (МАК) говорится, что причиной катастрофы стали неверные действия экипажа, который в условиях плохой погоды и плохой видимости принял решение посадить самолет, но лайнер не дотянул до посадочной полосы и сначала столкнулся с деревьями, а потом с землей.

В российском посольстве в Польше, как сообщает ТАСС, заявили, что пока не получали от польских властей официального обращения о подготовке визита Моравецкого в Катынь и Смоленск 10 апреля.