Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина анонсировала дальнейшее снижение ипотечных ставок в РФ. Об этом она заявила в ходе встречи банкиров с руководством ЦБ, которую организовала Ассоциация банков России.

По словам Набиуллиной, ставки опустились до девяти процентов в декабре 2019 года.

«Но реально в начале 2020 года они уже меньше, мы это видим, и движение продолжается», — заявила глава Центробанка России.

Глава ведомства отметила, что в случае отсутствия шоков банки РФ в конце 2020 года получат прибыль, примерно равную уровню 2019-го.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что ставки по ипотеке должны быть снижены менее восьми процентов. По его словам, ставка по ипотеке в девять процентов не способна эффективно помочь улучшить жилищные условия жителей России.