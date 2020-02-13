Россельхознадзор запретил ввозить птицу и яйца из округа Эр-Рияд

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввозить в РФ живую птицу, инкубационные яйца, мясо и корма с территории одного из административных округов Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель Россельхознадзора.

По его словам, причина — птичий грипп. Об этом свидетельствуют данные Международного эпизоотического бюро о регистрации очага высокопатогенного гриппа птиц в птицеводческих хозяйствах на территории административного округа Эр-Рияд.

«Россельхознадзор с 12 февраля 2020 года вводит временные ограничения на экспорт в РФ из административного округа Эр-Рияд Королевства Саудовская Аравия», — резюмировали в ведомстве.