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15:08   13 Февраля 2020
Россия

Россельхознадзор запретил ввозить птицу и яйца из округа Эр-Рияд

Россельхознадзор запретил ввозить птицу и яйца из округа Эр-Рияд

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввозить в РФ живую птицу, инкубационные яйца, мясо и корма с территории одного из административных округов Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель Россельхознадзора.

По его словам, причина  — птичий грипп. Об этом свидетельствуют данные Международного эпизоотического бюро о регистрации очага высокопатогенного гриппа птиц в птицеводческих хозяйствах на территории административного округа Эр-Рияд. 

«Россельхознадзор с 12 февраля 2020 года вводит временные ограничения на экспорт в РФ из административного округа Эр-Рияд Королевства Саудовская Аравия», — резюмировали в ведомстве. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#саудовская аравия #яйца #россельхознадзор #птица

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