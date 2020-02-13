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14:51   13 Февраля 2020
Весь мир

Украинский депутат предложил продавать воду в Крым по цене российского газа

Украинский депутат предложил продавать воду в Крым по цене российского газа

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук предложил заключить с Россией специальный контракт на продажу воды в Крым по примеру газового. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш» в четверг, 13 февраля. 

«Почему бы нам не заключить специальный контракт на водоснабжение? Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать?»  — сказал он.

По словам Камельчука, политические мотивы на ситуацию с водой влиять не могут, потому что в Крыму живут украинцы.

Он отметил, что политика запрета поставок является недальновидной, учитывая заявления Украины о желании вернуть полуостров под контроль. 

Ранее члены комитета Верховной рады Украины приняли решение, что Киев не будет поставлять воду в Крым «до деоккупации» полуострова. 

Весной 2014 года власти Украины перекрыли подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество

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