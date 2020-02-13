Компания нефтяного лоббиста США пообещала поддержку террористам ПНС Ливии

У силовых структур Триполи, де-факто состоящих из различных бандформирований под эгидой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, появились союзники.

В минувший вторник Пентагон сообщил, что ВС США проводят контртеррористические операции за пределами Ливии в координации с ПНС, а в начале февраля город-порт на североафриканском побережье принимал делегацию американской консалтинговой компании Jones Group International (JGI). Заокеанские гости обсудили с главой ПНС Файезом Сарраджем сотрудничество в сферах обороны и безопасности, договорились укреплять совместные с США программы и вместе бороться с терроризмом.

«ПНС, несмотря на красивое название, на самом деле является группировкой террористического характера, которая используется США и Турцией для реализации их интересов в Ливии. При этом само ПНС действует против интересов ливийского народа, об этом заявляли и на уровне старейшин страны», — не верит в заявленные цели военный эксперт Александр Перенджиев в комментарии ФАН.

Повод усомниться в благих намерениях США существует. У руководителя JGI, отставного генерала морской пехоты США Джеймса Джонса обширный опыт в борьбе с теми, кого Америка называет террористами.

В 2007 году он курировал силовые структуры богатого нефтью Ирака, в 2009 году в статусе советника по национальной безопасности администрации Барака Обамы контролировал операции в Афганистане, командовал силами НАТО в Европе. Джонс удостоился множества наград, включая медаль НАТО за службу в бывшей Югославии. Как показало время, Америка не принесла стабильность ни Балканам, ни Ираку и Афганистану.

Оставив военную службу в 2010 году, Джонс ушел в бизнес и стал влиятельным лоббистом интересов нефтяных корпораций. К моменту создания JGI, офис которой расположен в 15 километрах от Пентагона, у Джонса за плечами был опыт работы советником в нефтяном институте Торговой палаты США. Американская корпорация Chevron, добывающая «черное золото» на Ближнем Востоке, в 2009 году вознаградила Джонса за профессионализм гонораром в 290 тысяч долларов.

Обеспечить стабильность Ливии, которая занимает первое место в Африке по запасам нефти, Вашингтону сегодня якобы мешают «российские наемники, более известные как ЧВК «Вагнера». Согласно докладу генеральных инспекторов Госдепартамента и Пентагона, они «увеличили свое присутствие дополнительно на 600-1200 человек». При этом Москва неоднократно заявляла о безосновательности подобных утверждений, подчеркивая, что США пытаются завуалировать свои истинные цели.

Аналогичную стратегию избрал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он оправдал отправку правительственных войск на территорию Ливии, заявив о том, что в настоящее время на территории страны находятся 2,5 тысячи представителей ЧВК «Вагнера» и 6 тысяч бойцов из Судана.

«Заявления о российских наемниках Вашингтон и Анкара используют для оправдания своего присутствия, чтобы скрыть под этим присутствием механизмы по разграблению ливийских ресурсов. — убежден Перенджиев. — А также для поддержания нестабильности как в Ливии, так и в странах региона (Тунисе и Алжире. — прим. ред.), и чтобы организовать скрытый поток боевиков в Европу для реализации там своих задач, распространения там терроризма. США и Турция хотят протолкнуть эти идеи, легитимизировать их, пытаясь сделать это путем обвинения России».

США продолжают наращивать военное присутствие в Ливии. В минувший вторник, 11 февраля, Африканское командование вооруженных сил США (АФРИКОМ), по данным «Голоса Америки», не исключило переброску войск и бронетехники из Сомали в Ливию. Заявляется, что передислокация сил будет осуществляться для борьбы с боевиками и снижения террористической активности в регионе.

После военной интервенции НАТО, свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный гражданами парламент, а на западе, в Триполи, правит так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Сотрудничающий с народными избранниками на востоке военачальник Халифа Хафтар и его Ливийская национальная армия (ЛНА) проводят в стране антитеррористическую операцию с целью обеспечить в стране стабильность.