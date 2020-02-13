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14:31   13 Февраля 2020
Весь мир

Финляндия выдала гражданам России 790 тысяч шенгенских виз за 2019 год

Финляндия выдала гражданам России 790 тысяч шенгенских виз за 2019 год

Финляндия выдала гражданам России 790 тысяч шенгенских виз за 2019 год, об этом сообщил советник по работе с прессой посольства Финляндии в России Танели Добровольский. По его словам, в 2018 году виз для россиян было на 18 процентов меньше, передает РИА Новости. 

Как считает посол Финляндии в Москве Микко Хаутала, на рост количества выданных виз влияет то, что курс рубля укрепился. Также среди причин — предлагаемые Финляндией туристические услуги. 

«В 2019 туристов привлекали в Финляндию новые достопримечательности: музей современного искусства "Амос Рекс" и библиотека "Ооди", которая была выбрана лучшей библиотекой мира. Кроме того, Финляндия фигурировала в заголовках СМИ в России, поскольку в прошлом году ООН второй раз подряд назвала Финляндию самой счастливой страной мира», — говорит дипломат.

Из 790 тысяч шенгенских виз 83 процента выданы в Санкт-Петербурге. Дипломаты говорят, что жители Северной столицы положительно относятся к Финляндии и с удовольствием посещают страну в качестве туристов, тем более, что на машине путь можно преодолеть за несколько часов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #финляндия #шенген #туризм #визы #общество

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