Финляндия выдала гражданам России 790 тысяч шенгенских виз за 2019 год, об этом сообщил советник по работе с прессой посольства Финляндии в России Танели Добровольский. По его словам, в 2018 году виз для россиян было на 18 процентов меньше, передает РИА Новости.

Как считает посол Финляндии в Москве Микко Хаутала, на рост количества выданных виз влияет то, что курс рубля укрепился. Также среди причин — предлагаемые Финляндией туристические услуги.

«В 2019 туристов привлекали в Финляндию новые достопримечательности: музей современного искусства "Амос Рекс" и библиотека "Ооди", которая была выбрана лучшей библиотекой мира. Кроме того, Финляндия фигурировала в заголовках СМИ в России, поскольку в прошлом году ООН второй раз подряд назвала Финляндию самой счастливой страной мира», — говорит дипломат.

Из 790 тысяч шенгенских виз 83 процента выданы в Санкт-Петербурге. Дипломаты говорят, что жители Северной столицы положительно относятся к Финляндии и с удовольствием посещают страну в качестве туристов, тем более, что на машине путь можно преодолеть за несколько часов.