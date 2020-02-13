Более десяти подземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве в 2020 году

Общая площадь ремонтных работ составит почти восемь тысяч квадратных метров. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил заместитель руководителя ГБУ «Гормост» Руслан Болотин. По его словам, более десяти подземных пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве в течение 2020 года.

«Капитальный ремонт подземных переходов пройдет в рамках программы "Развитие городской среды — 2020"», — добавил Руслан Болотин.

Сотрудники госучреждения Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений заменят гранитную облицовку стен и напольное покрытие, установят системы обогрева лестничных сходов, обновят инженерное оборудование, отремонтируют служебные помещения и установят новые светильники.

На Третьем транспортном кольце в порядок приведут три подземных пешеходных перехода, а еще два отремонтируют на Ленинградском шоссе. Аналогично поступят с переходами у гостиницы «Салют», у кинотеатра «Ереван», на Манежной площади, на Чонгарском бульваре, на улице Сайкина, на Пролетарском проспекте и в Зеленограде.