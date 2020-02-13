Каршеринг YouDrive придумал способ избежать парковки автомобилей

Каршеринг YouDrive начал тестировать новую функцию, которая позволит передать автомобиль другому клиенту без поиска парковочного места. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила сама компания.

«Новая функция работает на основе предыдущего обновления, в котором водитель мог указать адрес и ориентировочное время прибытия, а другой человек мог сделать предзаказ на этот автомобиль», — передает компания.

Новой функцией можно воспользоваться в тестовом режиме абсолютно во всех городах. Для этого перед началом аренды водителю следует указать место и время прибытия, дав согласие на прямую передачу машины. В таком случае следующий клиент сможет забронировать автомобиль в адресе назначения. Ему также будет доступен специальный чат или звонок текущему водителю.