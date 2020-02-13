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14:24   13 Февраля 2020
Россия

Каршеринг YouDrive придумал способ избежать парковки автомобилей

Каршеринг YouDrive придумал способ избежать парковки автомобилей

Каршеринг YouDrive начал тестировать новую функцию, которая позволит передать автомобиль другому клиенту без поиска парковочного места. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила сама компания. 

«Новая функция работает на основе предыдущего обновления, в котором водитель мог указать адрес и ориентировочное время прибытия, а другой человек мог сделать предзаказ на этот автомобиль», — передает компания. 

Новой функцией можно воспользоваться в тестовом режиме абсолютно во всех городах. Для этого перед началом аренды водителю следует указать место и время прибытия, дав согласие на прямую передачу машины. В таком случае следующий клиент сможет забронировать автомобиль в адресе назначения. Ему также будет доступен специальный чат или звонок текущему водителю.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #парковка #каршеринг

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