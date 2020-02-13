Госдума до конца года рассмотрит законопроект о бесплатной раздаче продуктов

Магазины и производители продовольственных товаров смогут без выплаты налогов передавать на благотворительность остатки нераспроданных продуктов и свободно заниматься фудшерингом.

Соответствующие поправки в законодательство будут рассмотрены Государственной думой до конца текущего года.

Об этом в четверг сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что, согласно данным Росстата, в России за чертой бедности находятся 18,6 миллиона человек, чье положение существенно улучшится, благодаря получению бесплатных продуктов питания.

О законопроекте журналистам рассказал один из его авторов – член думского комитета по социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«Я благодарю наших ветеранов. Год назад, когда мы праздновали в Петербурге прорыв блокады, ко мне обратились наши ветераны за чаепитием и сказали, что больно смотреть по телевизору, как огромное количество продовольствия выкидывают на помойки. Потом эти продукты гниют. Пора уже навести порядок на деньги, выделяемые на рекультивацию», — заявил депутат.

При этом он добавил, что ветераны, фронтовики, несмотря на прошедшие со Дня Победы 75 лет, остаются строю и являются маяками совести, направляющими всех. Именно их инициатива легла в основу законопроекта, подчеркнул Вострецов.

Инициированный Сергеем Вострецовым и первым зампредом комитета по экологии и охране окружающей среды Николаем Валуевым, призван освободить ретейлеров и производителей, которые реализуют свою продукцию самостоятельно или через благотворительные организации, от налога на прибыль и возвратного НДС на объем продуктов, не проданных в сроки, кроме алкоголя.

«Вы, например, директор магазина. Если вы захотите отдать на благотворительность йогурт, который стоит 25 рублей, то вам нужно заплатить еще 12 рублей. 40% в виде налогов вы обязаны заплатить государству. Ну, кто же на это пойдет?», — объяснил депутат.

По его словам, документ, предлагающий внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс, 27 января 2020 года был внесен в правительство и часть министров его поддержала. Если же какое-то из ведомств даст отрицательный отзыв, законотворцы предложат создать совместную рабочую группу, потому что уже невозможно дальше откладывать решение проблемы бедности.

«У нас 18 миллионов человек находятся за чертой бедности. А мы, получается, 17 миллионов тонн ежегодно выкидываем. Треть продуктов выкидывается на свалки. Это говорит о том, что, какая бы богатая страна ни была, если разгильдяйски будем относиться к этому, то никогда не сможем встать на уровень с европейскими государствами», — подчеркнул Вострецов.

При этом он напомнил, что задача борьбы с бедностью была поставлена президентом и депутатский корпус ее отработал. Теперь, по словам депутата, перед правительством стоит задача принять закон и при помощи подзаконных актов определить раздачу продуктов на благотворительность.