Компания Xiaomi представила два новых смартфона: презентованы Mi10 и его топовая версия Mi10 Pro. Старт продаж в России и во всем мире намечен на пятницу, 14 февраля. Сегодня компания уже начала принимать предзаказы.

Смартфоны имеют AMOLED-дисплеи диагональю 6,67 дюймов (около 17 сантиметров) с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Оба аппарата могут снимать видео в формате HDR10+ и в разрешении 8К. Размер оперативной памяти в зависимости от комплектации составит восемь или 12 гигабайт.

У Mi10 есть возможность пользоваться беспроводной связью Wi-Fi 6. Кроме того, у обоих смартфонов есть четыре камеры разного разрешения от двух до 108 мегапикселей. В России стоимость Xiaomi Mi10 составит порядка 37 тысяч рублей, его топовая версия обойдется покупателям примерно в 46 тысяч.

Накануне компания Samsung представила четыре новых смартфона из линейки Galaxy: S20, S20+ и S20 Ultra, а также новый смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip.