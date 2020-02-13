Дмитрию Солопову предложили возглавить «Ведомости»

Журналист Дмитрий Солопов подтвердил информацию о том, что ему предложили возглавить «Ведомости». Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам медиамнеджера, ему действительно поступило предложение занять пост главного редактора.

«Всегда подобные предложения рассматриваю. Больше я вам пока ничего сказать не могу», — ответил он.

Ранее несколько телеграм-каналов, ссылаясь на источники, сообщили, что Илья Булавинов уходит с поста главного редактора «Ведомостей». При этом сам Булавинов в беседе с агентством заявил, что не комментирует «фантазии телеграмм-каналов». Чуть позже в «Беспощадном пиарщике» появилась информация, что вакантное место предложено Солопову.