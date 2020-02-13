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14:05   13 Февраля 2020
Россия

Дмитрию Солопову предложили возглавить «Ведомости»

Дмитрию Солопову предложили возглавить «Ведомости»

Журналист Дмитрий Солопов подтвердил информацию о том, что ему предложили возглавить «Ведомости». Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает РИА Новости. 

По словам медиамнеджера, ему действительно поступило предложение занять пост главного редактора. 

«Всегда подобные предложения рассматриваю. Больше я вам пока ничего сказать не могу», — ответил он.

Ранее несколько телеграм-каналов, ссылаясь на источники, сообщили, что Илья Булавинов уходит с поста главного редактора «Ведомостей». При этом сам Булавинов в беседе с агентством заявил, что не комментирует «фантазии телеграмм-каналов». Чуть позже в «Беспощадном пиарщике» появилась информация, что вакантное место предложено Солопову. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сми #общество #ведомости

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