Юрист Некрасов считает, что наказание соседей за шум не будет работать из-за лени

Адвокат и кандидат юридических наук Андрей Некрасов считает, что наказание соседей за шум не будет работать в России, даже если законопроект о штрафах примут. По словам эксперта, все дело в нашей лени доводить дело до конца.

Ранее стало известно, что комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству направит в министерство юстиции предложение о введении штрафов за нарушение тишины в дневное время. Таким образом россиянам могут запретить шуметь с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 09:00, а также в праздничные дни и воскресенье.

По словам Андрея Некрасова, сейчас для каждого региона, в том числе и для Москвы, существует своя норма. Но полиция почти не реагирует на нарушения. Юрист говорит, что в лучшем случае на место инцидента приходит участковый, который даже не ведет протокол.

«Установленные на региональном уровне правила вполне можно было бы применить, но делается это крайне редко. Полицейские приезжают на место, пресекают, если еще есть что пресекать, — шум — и все», — цитирует юриста телеканал «360».

Как говорит адвокат, участковые не опрашивают соседей и не собирают показания свидетелей, а сами заявители на этом не настаивают. Когда шум прекращается, человек не идет в полицию и не требует подготовить протокол. По словам Некрасова, люди сами не доводят дело до конца, ленятся, из-за чего соседи продолжают громко включать музыку, делать ремонт и шуметь, не задумываясь об окружающих.

Юрист уверен, что поправки Совфеда в закон не являются плохой нормой, но размер штрафов будет не раз корректироваться, если документ вообще примут.