Премьер Польши приедет в Смоленск на годовщину гибели Качиньского
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий планирует приехать в Смоленск на десятую годовщину гибели в авиакатастрофе польского президента Леха Качиньского.
Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу канцелярии Михала Дворчика.
По словам Дворчика, польский премьер планирует посетить Смоленск и Катынь 10 апреля 2020 года.
«Его основная цель состоит в том, чтобы отдать почести тем людям, которые погибли десять лет назад в результате самого драматичного происшествия», — отметил он.
По данным РИА Новости, российское посольство в Польше не получало обращения по визиту, планируемому в Смоленск.
Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался приехать в Россию на траурные мероприятия, приуроченные к десятой годовщине авиакатастрофы под Смоленском.
Авиакатастрофа, в которой погиб президент страны Лех Качиньский вместе с супругой, случилась в апреле 2010 года под Смоленском. На борту Ту-154М ВВС Польши находились высокопоставленные польские политики. Все 96 человек погибли.