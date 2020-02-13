Премьер Польши приедет в Смоленск на годовщину гибели Качиньского

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий планирует приехать в Смоленск на десятую годовщину гибели в авиакатастрофе польского президента Леха Качиньского.

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу канцелярии Михала Дворчика.

По словам Дворчика, польский премьер планирует посетить Смоленск и Катынь 10 апреля 2020 года.

«Его основная цель состоит в том, чтобы отдать почести тем людям, которые погибли десять лет назад в результате самого драматичного происшествия», — отметил он.

По данным РИА Новости, российское посольство в Польше не получало обращения по визиту, планируемому в Смоленск.

Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался приехать в Россию на траурные мероприятия, приуроченные к десятой годовщине авиакатастрофы под Смоленском.

Авиакатастрофа, в которой погиб президент страны Лех Качиньский вместе с супругой, случилась в апреле 2010 года под Смоленском. На борту Ту-154М ВВС Польши находились высокопоставленные польские политики. Все 96 человек погибли.