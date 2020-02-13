Переезд ОСК в Петербург принесет городу сотни рабочих мест и прибыль в бюджет

12 февраля в медиа-группе «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Почему крупные компании переезжают в Петербург», на которой эксперты обсудили преимущества переезда «Объединенной строительной корпорации» в город на Неве и сложности, которые могут возникнуть в процессе перевода сотрудников.

Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) на встрече с журналистами представлял советник председателя Совета директоров Андрей Кибитов. Он рассказал, что сотрудники переезжают в историческое здание неподалеку от Штаба военно-морского флота по адресу переулок Антоненко, 4. В Петербурге, как заверил Кибитов, больше «экономических и политических возможностей», чем в Москве.

«Мы стартуем в феврале. Здание на переулке Антоненко уже выделено, документы о долгосрочной аренде подписаны. С февраля процесс запускается, к концу лета, думаю, в здании уже начнет работать высший менеджмент ОСК», — сказал он.

По словам Кибитова, руководство озабочено организацией безопасности. Он отметил, что ОСК работает с конфиденциальными данными, поэтому особенно важно обеспечить работу линии закрытой связи. На вопрос о том, не будет ли сложностей у сотрудников московских офисов ОСК при переезде, он заявил, что «нет ни малейших сомнений» в том, что в Петербурге много достойных кадров.

Говоря о пользе, которую ОСК принесет Петербургу, все спикеры выделили пополнение бюджета и новые рабочие места, по предварительным подсчетам, около двух – трех сотен.

Первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ Юрий Гузов обратил внимание на то, что среди новых проектов ОСК в Петербурге актуальным может быть производство судов для арктического туризма. Город, по его словам, может пополнить бюджет за счет норвежских туристов.

Сегодня ОСК в Петербурге занимается проектом 22220 головного универсального атомного ледокола «Арктика». Ранее во время его испытаний произошли неполадки, и в обществе возникли вопросы о том, будет ли проект сдан вовремя – в мае 2020 года. Однако глава корпорации Алексей Рахманов заверил, что ледокол сдадут в намеченный срок.

Представитель по связям с общественностью петербургской «Особой экономической зоны» (ОЭЗ) Анастасия Рябинина рассказала, что организация помогает ОСК с переездом. ОЭЗ занимается поддержкой российского бизнеса, связанного с производством высокотехнологичной продукции. Компании, которые сотрудничают с ОЭЗ, получают льготы в виде пониженных налогов, цен землю.

Рябинина озвучила итоги работы проекта за 2019 год, так, размер инвестиций в проекты повысился на 26 процентов по сравнению с 2018 годом, а прибыль ОЭЗ на 260 процентов. Для сотрудничества с ОЭЗ компания должна выполнить главное условие – производить технологичную продукцию.

«У нас работает 56 компаний резидентов, большая часть – это фармацевтические компании. На полках наших аптек мы уже можем увидеть ряд лекарств, практически каждый третий препарат создан на территории "Особой экономической зоны". Также у нас есть приборостроительные компании, ряд оборудования производится для авиакосмической отрасли, IT-разработки», — резюмировала она.

Окончание переезда, как отметил Кибитов, запланировано на конец весны – начало лета 2020 года, всего в Петербург переедут около трехсот сотрудников: инженеров, программистов. Однако, добавил представитель ОСК, часть офисов и примерно сто человек все же останутся в Москве, чтобы связываться с органами федеральной власти, в частности Правительством РФ.