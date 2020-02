Глава Пентагона рассказал о тесном сотрудничестве США и Украины в военной сфере

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы углублять сотрудничество с Украиной в военной области. С таким заявлением глава Пентагона Марк Эспер выступил в четверг по окончании встречи с украинским министром обороны Андреем Загороднюком, которая прошла в Брюсселе.

Эспер и Загороднюк побеседовали «на ногах» в Брюсселе на полях заседания министров обороны стран-членов НАТО. Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что американские власти намерены поддержать принятие Украины в программу Расширенных возможностей Североатлантического альянса, подчеркнув при этом, что в ответ Вашингтон ждет от Киева активизацию проведения реформ в военной и в антикоррупционной сферах.

This morning, I met with Ukraine’s Minister of Defense Andriy Zagorodnyuk to discuss ways to further advance efforts in support of Ukraine & enhance our enduring defense partnership. The U.S. firmly supports Ukraine’s sovereignty, independence, & territorial integrity. pic.twitter.com/ZANw2Bxnw8