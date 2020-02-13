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 Глава Пентагона рассказал о тесном сотрудничестве США и Украины в военной сфере

Глава Пентагона рассказал о тесном сотрудничестве США и Украины в военной сфере
13:58   13 Февраля 2020
Весь мир

Глава Пентагона рассказал о тесном сотрудничестве США и Украины в военной сфере

Глава Пентагона рассказал о тесном сотрудничестве США и Украины в военной сфере

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы углублять сотрудничество с Украиной в военной области. С таким заявлением глава Пентагона Марк Эспер выступил в четверг по окончании встречи с украинским министром обороны Андреем Загороднюком, которая прошла в Брюсселе.

«Я встретился сегодня утром с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, чтобы обсудить возможности дальнейшей поддержки Украины и укрепление нашего прочного военного партнерства. США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины» — написал Эспер в своем микроблоге Twitter.

Эспер и Загороднюк побеседовали «на ногах» в Брюсселе на полях заседания министров обороны стран-членов НАТО. Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что американские власти намерены поддержать принятие Украины в программу Расширенных возможностей Североатлантического альянса, подчеркнув при этом, что в ответ Вашингтон ждет от Киева активизацию проведения реформ в военной и в антикоррупционной сферах.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #украина #нато #пентагон #минобороны #политика #весь мир #военное сотрудничество

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