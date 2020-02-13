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13:46   13 Февраля 2020
Россия

Белые перчатки на руках Жириновского заинтересовали депутатов

Белые перчатки на руках Жириновского заинтересовали депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в белых перчатках вышел к трибуне Государственной думы для выступления. Таким образом политик решил обратить внимание депутатов на проблему профилактики распространения микробов и бактерий.

«Владимир Вольфович, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали цвет белый?»,  — обратился спикер ГД Вячеслав Володин к Жириновскому​​​.

По словам лидера ЛДПР,  больше всего микробов на поручнях лестницы Государственной думы — четыре тысячи. Ежедневно к поручням прикасаются люди. Ученые подсчитали, что более 30 тысяч микробов остается на руках, передает ФАН.

Белые перчатки на руках Жириновского заинтересовали депутатов

«Сам никто не заболеет, но они постепенно проникают в организм, ослабляют его»,  — считает Жириновский.

Лидер ЛДПР призвал не относиться к проблеме с иронией и отметил, что у всей фракции есть белые перчатки. Также Жириновский попросил уборщиц взять пробы грязи на столах других депутатов, чтобы выяснить, в какой фракции больше микробов.

«Я заранее говорю, что у ЛДПР наиболее чистые столы, потому что никто не здоровается за руки и в ближайшие дни все наденут перчатки»,  — резюмировал Жириновский.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #жириновский #гд #микробы

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