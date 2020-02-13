Белые перчатки на руках Жириновского заинтересовали депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в белых перчатках вышел к трибуне Государственной думы для выступления. Таким образом политик решил обратить внимание депутатов на проблему профилактики распространения микробов и бактерий.

«Владимир Вольфович, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали цвет белый?», — обратился спикер ГД Вячеслав Володин к Жириновскому​​​.

По словам лидера ЛДПР, больше всего микробов на поручнях лестницы Государственной думы — четыре тысячи. Ежедневно к поручням прикасаются люди. Ученые подсчитали, что более 30 тысяч микробов остается на руках, передает ФАН.

«Сам никто не заболеет, но они постепенно проникают в организм, ослабляют его», — считает Жириновский.

Лидер ЛДПР призвал не относиться к проблеме с иронией и отметил, что у всей фракции есть белые перчатки. Также Жириновский попросил уборщиц взять пробы грязи на столах других депутатов, чтобы выяснить, в какой фракции больше микробов.