Песков рассказал об уважении, с которым Путин относится к украинскому народу

Президент России Владимир Путин всегда с большим уважением относится к украинскому народу. Об этом в четверг заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, добавив, что президент неоднократно об этом говорил.

«Президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу», — подчеркнул Песков.

При этом он добавил, что, к сожалению, предыдущие главы государства на Украине не демонстрировали взаимности.