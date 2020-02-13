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13:24   13 Февраля 2020
Россия

Песков рассказал об уважении, с которым Путин относится к украинскому народу

Песков рассказал об уважении, с которым Путин относится к украинскому народу

Президент России Владимир Путин всегда с большим уважением относится к украинскому народу. Об этом в четверг заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, добавив, что президент неоднократно об этом говорил.

«Президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу», — подчеркнул Песков.

При этом он добавил, что, к сожалению, предыдущие главы государства на Украине не демонстрировали взаимности.

Песков рассказал об уважении, с которым Путин относится к украинскому народу

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Автор: Александр Люблинский
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