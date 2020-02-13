ГД приняла проект о выплате двух тысяч рублей довольствия призывникам

Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 13 февраля, приняла правительственный законопроект о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей. Изменения внесут в федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Согласно пояснительной записке к документу, в 2012–2018 годах в РФ проводили эксперимент по унификации денежного довольствия военных, которые служат по призыву. Результат — увеличили денежные выплаты для всех категорий военных.