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13:21   13 Февраля 2020
Россия

ГД приняла проект о выплате двух тысяч рублей довольствия призывникам

ГД приняла проект о выплате двух тысяч рублей довольствия призывникам

Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 13 февраля, приняла правительственный законопроект о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей. Изменения внесут в федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Согласно пояснительной записке к документу, в 2012–2018 годах в РФ проводили эксперимент по унификации денежного довольствия военных, которые служат по призыву. Результат — увеличили денежные выплаты для всех категорий военных.

«Военнослужащим по призыву предусматривается установить оклады по воинским должностям в размере двух тысяч рублей в месяц», — говорится в документе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#военные #гд #выплаты #призыв

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