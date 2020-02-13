ГД приняла проект о выплате двух тысяч рублей довольствия призывникам
Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 13 февраля, приняла правительственный законопроект о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей. Изменения внесут в федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
Согласно пояснительной записке к документу, в 2012–2018 годах в РФ проводили эксперимент по унификации денежного довольствия военных, которые служат по призыву. Результат — увеличили денежные выплаты для всех категорий военных.
«Военнослужащим по призыву предусматривается установить оклады по воинским должностям в размере двух тысяч рублей в месяц», — говорится в документе.
#Заседание: Военным унифицировали денежное довольствие https://t.co/YbviSlUxfA— Государственная Дума (@dumagovru) February 13, 2020