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13:22   13 Февраля 2020
Россия

Вильфанд пообещал теплый март

Вильфанд пообещал теплый март

Погода в конце февраля — начале марта 2020 года будет около или выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг, 13 февраля. 

По словам синоптика, в ближайшие дни погода ожидается стабильная, температура — около нуля градусов, давление повысится. Он подчеркнул, что погода поменяется с начала следующей недели. 

Так, на российские западные регионы в выходные окажет влияние мощный циклон, который зародился у берегов Атлантики. Москва и Московская область могут ожидать его к понедельнику. 

«Температура повысится до +3…+5 °С, заметно усилится ветер. Но февраль коварен, и, по предварительным прогнозам, в третьей декаде возможен мороз до -10 °С», — отметил он. 

Он отметил, что март будет теплым. Температура воздуха в начале весны ожидается выше или около нормы. Синоптик уточнил, что прогноз предварительный, а более детальный будет сделан в последний день февраля.

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Автор: Софья Белоцерковская
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