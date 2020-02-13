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13:02   13 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал республику восточной Швейцарией. Такое заявление президент сделал в ходе встречи с главой федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, который прилетел в республику.

«Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения»,  — сказал Лукашенко.

По его словам, Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря национальной политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими странами. Глава швейцарского внешнеполитического ведомства ответил, что быть для Минска примером — честь. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #общество #лукашенко #швейцария

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