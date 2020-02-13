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12:57   13 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что пик русофобии на Украине пришелся на период правления Порошенко

Песков заявил, что пик русофобии на Украине пришелся на период правления Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пик русофобии на Украине пришелся на период правления их предыдущего президента Петра Порошенко. Официальный представитель Кремля отметил, что возобновление родственных отношений Москвы и Киева потребует продолжительного времени. 

«Русофобия возведена […] буквально в ранг внутренней государственной политики на Украине», — заявил пресс-секретарь российского лидера журналистам. 

По словам Пескова, такая политика не могла не дать «печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений» в отношении Москвы. Представитель Кремля отметил, что констатирует этот факт с сожалением.

По его мнению, в Москве понимают, что даже если основы русофобской политики со стороны Киева будут изменены, потребуется много времени, чтобы сбалансировать атмосферу, которая должна стать неотъемлемой частью отношений России и Украины, особенно родственных. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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