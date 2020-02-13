Путин восхищался подвигами легендарного разведчика Ботяна

Российский лидер Владимир Путин глубоко скорбит в связи с кончиной легендарного разведчика Алексея Ботяна. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин был хорошо знаком с родными и близкими Ботяна, он глубоко соболезнует им. Глава государства также восхищался подвигами знаменитого разведчика, его смелостью, патриотизмом, мужеством и жизненным путем.

Представитель Кремля уточнил, что буквально на днях в администрации готовили поздравительную телеграмму от имени Путина по случаю дня рождения Ботяна. К сожалению, сейчас речь идет о телеграмме соболезнования.

«Президент и его администрация глубоко скорбят в связи с кончиной Ботяна», — повторил Песков.

Герой России Алексей Ботян умер в Москве на 104 году жизни. Он руководил операцией по спасению Кракова во время Второй мировой войны, которую считал главным делом своей жизни. Именно Ботян стал прототипом главного героя в фильме «Майор Вихрь».