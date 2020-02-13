Макрон направил Хафтару официальное приглашение посетить Францию

Французский президент Эммануэль Макрон пригласил командующего Ливийско национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара посетить Париж.

Об этом в четверг со ссылкой на Anadolu agency сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом отмечается, что официальное приглашение от Елдисейского дворцы Хафтару привез специальный посланник президента Франции по Ближнему востоку и Северной Африке Кристоф Фарно.

В ходе встречи Хафтар и Фарно, как сообщает пресс-служба тобрукского правительства, обсудили методы борьбы с терроризмом.

Напомним, стороны ливийского конфликта в ходе прошедшей в Берлине 19 января 2020 года Международной конференции по урегулированию в Ливии, обязались соблюдать введенное в стране с 12 января перемирие. При этом страны-участницы конференции договорились не оказывать поддержку ни одной из конфликтующих сторон. Однако подпись под данными договоренностями не мешает Турции в обход оружейного эмбарго ООН продолжать поставлять ливийскому ПНС вооружение и боевиков.