Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Авария лишила тепла 27 домов и школу в Нальчике

Авария лишила тепла 27 домов и школу в Нальчике

Ученые выяснили, что в метро Москвы и Нью-Йорка обитают одинаковые микробы

Ученые выяснили, что в метро Москвы и Нью-Йорка обитают одинаковые микробы
Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

 Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы
Макрон направил Хафтару официальное приглашение посетить Францию

Макрон направил Хафтару официальное приглашение посетить Францию

 Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии

Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии
Авария лишила тепла 27 домов и школу в Нальчике

Авария лишила тепла 27 домов и школу в Нальчике

Ученые выяснили, что в метро Москвы и Нью-Йорка обитают одинаковые микробы

Ученые выяснили, что в метро Москвы и Нью-Йорка обитают одинаковые микробы
Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

 Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы
Макрон направил Хафтару официальное приглашение посетить Францию

Макрон направил Хафтару официальное приглашение посетить Францию

 Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии

Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии
12:47   13 Февраля 2020
Весь мир

Макрон направил Хафтару официальное приглашение посетить Францию

Макрон направил Хафтару официальное приглашение посетить Францию

Французский президент Эммануэль Макрон пригласил командующего Ливийско  национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара посетить Париж.

Об этом в четверг со ссылкой на Anadolu agency сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом отмечается, что официальное приглашение от Елдисейского дворцы Хафтару привез специальный посланник президента Франции по Ближнему востоку и Северной Африке Кристоф Фарно.

В ходе встречи Хафтар и Фарно, как сообщает пресс-служба тобрукского правительства, обсудили методы борьбы с терроризмом.

Напомним, стороны ливийского конфликта в ходе прошедшей в Берлине 19 января 2020 года Международной конференции по урегулированию в Ливии, обязались соблюдать введенное в стране с 12 января перемирие. При этом страны-участницы конференции договорились не оказывать поддержку ни одной из конфликтующих сторон. Однако подпись под данными договоренностями не мешает Турции в обход оружейного эмбарго ООН продолжать поставлять ливийскому ПНС вооружение и боевиков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#франция #политика #ливия #париж #весь мир #приглашение #макрон #хафтар #лна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...