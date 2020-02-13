Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии

Более ста тестов на допинг проведут во время чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает Международный союз биатлонистов (IBU).

По данным ведомства, с начала лета 2019 года и по сегодняшний день эксперты собрали более 670 образцов анализов.

«Сделано 127 анализов крови и собрано 700 образцов для паспортов крови», — цитирует ТАСС собеседника из IBU.

Чемпионат мира по биатлону в Италии пройдет с 12 по 23 февраля, в первой гонке разыграют медали в смешанной эстафете. В IBU отметили, что всех призеров турнира после победы проверят на допинг.

Ранее глава Союза биатлонистов РФ (СБР) Владимир Драчев назвал имена спортсменов, которые отправятся в Антхольц представлять Россию.