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 Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии

Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии
12:31   13 Февраля 2020
Весь мир

Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии

Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии

Более ста тестов на допинг проведут во время чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает Международный союз биатлонистов (IBU).

По данным ведомства, с начала лета 2019 года и по сегодняшний день эксперты собрали более 670 образцов анализов. 

«Сделано 127 анализов крови и собрано 700 образцов для паспортов крови», — цитирует ТАСС собеседника из IBU.

Чемпионат мира по биатлону в Италии пройдет с 12 по 23 февраля, в первой гонке разыграют медали в смешанной эстафете. В IBU отметили, что всех призеров турнира после победы проверят на допинг. 

Ранее глава Союза биатлонистов РФ (СБР) Владимир Драчев назвал имена спортсменов, которые отправятся в Антхольц представлять Россию. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#допинг #общество #весь мир #биатлон #ibu

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