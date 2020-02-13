Авария лишила тепла 27 домов и школу в Нальчике

Жители 27 домов, а также ученики и сотрудники школы остались зимой без отопления из-за утечки на теплотрассе в Нальчике. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил представитель ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

По его словам, в десять утра по московскому времен произошла утечка на теплотрассе в городе Нальчик на улице Идарова рядом с 139 домом. К месту случившегося незамедлительно выехала ремонтная бригада МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания».

«Без теплоснабжения в микрорайоне "Стрелка" остались 27 многоквартирных домов и средняя школа №31», — добавил спасатель.

Сейчас восемь человек и три единицы техники от теплоснабжающей компании, а также оперативная группа МЧС из трех человек ликвидируют последствия утечки на теплотрассе. Температура воздуха в Нальчике — минус три градуса.

Это уже вторая авария на теплотрассах Нальчика за последние дни. Ранее информировали, что в воскресенье, 9 февраля, жители 24 домов и шесть социальных объектов в городе почти сутки оставались без тепла после аварии на магистральной теплотрассе.