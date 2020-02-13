Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Авария лишила тепла 27 домов и школу в Нальчике

Авария лишила тепла 27 домов и школу в Нальчике

Ученые выяснили, что в метро Москвы и Нью-Йорка обитают одинаковые микробы

Ученые выяснили, что в метро Москвы и Нью-Йорка обитают одинаковые микробы
Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

 Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы
Макрон направил Хафтару официальное приглашение посетить Францию

Макрон направил Хафтару официальное приглашение посетить Францию

 Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии

Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии
Авария лишила тепла 27 домов и школу в Нальчике

Авария лишила тепла 27 домов и школу в Нальчике

Ученые выяснили, что в метро Москвы и Нью-Йорка обитают одинаковые микробы

Ученые выяснили, что в метро Москвы и Нью-Йорка обитают одинаковые микробы
Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

 Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы
Макрон направил Хафтару официальное приглашение посетить Францию

Макрон направил Хафтару официальное приглашение посетить Францию

 Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии

Более ста тестов на допинг проведут во время ЧМ по биатлону в Италии
12:42   13 Февраля 2020
Россия

Авария лишила тепла 27 домов и школу в Нальчике

Авария лишила тепла 27 домов и школу в Нальчике

Жители 27 домов, а также ученики и сотрудники школы остались зимой без отопления из-за утечки на теплотрассе в Нальчике. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил представитель ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

По его словам, в десять утра по московскому времен произошла утечка на теплотрассе в городе Нальчик на улице Идарова рядом с 139 домом. К месту случившегося незамедлительно выехала ремонтная бригада МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания».

«Без теплоснабжения в микрорайоне "Стрелка" остались 27 многоквартирных домов и средняя школа №31», — добавил спасатель.

Сейчас восемь человек и три единицы техники от теплоснабжающей компании, а также оперативная группа МЧС из трех человек ликвидируют последствия утечки на теплотрассе. Температура воздуха в Нальчике — минус три градуса.

Это уже вторая авария на теплотрассах Нальчика за последние дни. Ранее информировали, что в воскресенье, 9 февраля, жители 24 домов и шесть социальных объектов в городе почти сутки оставались без тепла после аварии на магистральной теплотрассе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #нальчик #школа #отполение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...