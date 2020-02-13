Ученые выяснили, что в метро Москвы и Нью-Йорка обитают одинаковые микробы

Ученые из Университета ИТМО узнали вместе с коллегами из США, какие микробы живут в московском метрополитене. Подробности исследования и его результаты были опубликованы в журнале Computational and Structural Biotechnology Journal.

«Ученые исследовали поверхность пола, поручни, вагоны и обнаружили интересное разнообразие микробиоты, — заявил один из авторов исследования Александр Тяхт, сотрудник лаборатории «Компьютерные технологии» ИТМО.

Кроме этого, эксперты сравнили данные, полученные в метро Москвы, с результатами американских исследований и пришли к выводу, что в московском и нью-йоркском метро живут одинаковые бактерии.

В метрополитене Москвы в большинстве случаев встречались бактерии рода Dietzia, Brevundimonas, Pseudomonas, Arsenicicoccus, Stenotrophomonas, заявила биоинформатик Наталья Клименко. Она также отметила, что в метро разных уголков мира чаще всего встречается одинаковый состав микробных сообществ.

Отдельно уточняется, что во время анализа не были обнаружены патогены. Так, из 10 болезнетворных бактерий, ДНК которых мог выявить использованный метод, достоверно не было найдено ни одной. Однако это вовсе не значит, что можно не мыть руки после поручня эскалатора, отмечают ученые. Эксперты не пытались найти патогенные микробы. Что касается применяемого способа анализа, он не чувствителен к вирусам, грибам и простейшим, подчеркнули они.