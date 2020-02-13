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12:10   13 Февраля 2020
Россия

Старшеклассник из Чувашии написал письмо Путину и получил портрет с его автографом

Старшеклассник из Чувашии написал письмо Путину и получил портрет с его автографом

Старшеклассник из Чувашии Вадим Анисимов написал письмо президенту РФ Владимиру Путину и в ответ получил портрет с его автографом. Об этом сообщают власти республики. 

Вадим Анисимов учится в 11 классе школы №10 города Чебоксары. В январе 2020 года он отправил письмо российскому лидеру, где рассказал, что очень уважает его и ценит вклад в развитие России. В письме школьник указал, что хотел бы получить автограф Путина.

 

Портрет президента с его автографом мальчику и его маме вручил глава федерального инспектора по Чувашии Геннадий Федоров. Чиновник пожелал школьнику успешной сдачи ЕГЭ. Анисимов говорит, что хочет поступать в вуз по специальности «Государственное и муниципальное управление». Мама 11-классника рассказала, что дома потрет будет висеть на видном месте. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #чувашия #портрет #автограф

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